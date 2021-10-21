Kahve kutularına gizlenen 7,5 kilo esrarı 'Asil' buldu - Haberler
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Kahve kutularına gizlenen 7,5 kilo esrarı 'Asil' buldu

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Kahve kutularına gizlenen 7,5 kilo esrarı 'Asil' buldu

İZMİR'in Buca ilçesinde, günlük kiralık eve yapılan ve narkotik dedektör köpeği 'Asil'in de kullanıldığı uyuşturucu operasyonunda, kahve kutularına gizlenmiş 7 kilo 543 gram esrar ele geçirildi.

İZMİR (DHA) - İZMİR'in Buca ilçesinde, günlük kiralık eve yapılan ve narkotik dedektör köpeği 'Asil'in de kullanıldığı uyuşturucu operasyonunda, kahve kutularına gizlenmiş 7 kilo 543 gram esrar ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki günlük kiralık evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Narkotik dedektör köpeği 'Asil'in de kullanıldığı aramalarda, kokmaması için kahve kutularına gizlenen 7 kilo 543 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.Y., emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.


Kahve kutularına gizlenen 7,5 kilo esrarı 'Asil' buldu

Kahve kutularına gizlenen 7,5 kilo esrarı 'Asil' buldu

Kahve kutularına gizlenen 7,5 kilo esrarı 'Asil' buldu

Kahve kutularına gizlenen 7,5 kilo esrarı 'Asil' buldu

Kahve kutularına gizlenen 7,5 kilo esrarı 'Asil' buldu

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Son Dakika Haberleri
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