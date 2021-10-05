Kahta Kaymakamı Korkutata'dan Gençlik Merkezine Ziyaret

Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, Kahta Gençlik Merkezini ziyaret ederek faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Gençlik Merkezi Müdürü Nebi Bulut tarafından karşılanan Korkutata, yaptığı açıklamada, kapılarının gençlere her zaman açık olduğunu ifade etti.

Kurumun gençlerin tüm taleplerini karşılayacak düzeyde olduğunu aktaran Korkutata, "Gençlik Merkezini konum olarak şehir merkezinden biraz mesafede görünüyor olması dezavantaj olarak değerlendirilmeli. Aksine şehir kalabalığından, gürültü ve rahatsız edici unsurlardan uzak olmasının çok büyük avantaj olduğunu fark etmeliyiz." diye konuştu.