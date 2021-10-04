Kahta'daki öğrenciler, sağlık meslekleri ve aşılamalar hakkında bilgilenecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahta'daki öğrenciler, sağlık meslekleri ve aşılamalar hakkında bilgilenecek

AA / İsmail Kaya - Haberler | Güncel
Kahta'daki öğrenciler, sağlık meslekleri ve aşılamalar hakkında bilgilenecek

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki öğrencilere radyoloji ve acil tıp teknisyenliği meslekleri tanıtılacak.

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki öğrencilere radyoloji ve acil tıp teknisyenliği meslekleri tanıtılacak.

İlçe Milli Eğitim ve İlçe Sağlık müdürlüklerinin koordinesinde hazırlanan Kariyer Günleri ve Aşı Bilgilendirme Programı ile ilçedeki ortaöğretim öğrencilerine radyoloji ve acil tıp teknisyenliği anlatılacak.

Velilerin de katılımıyla gerçekleştirilecek programda yeni tip koronavirüs aşılamalarıyla ilgili bilgi de aktarılacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, yaptığı açıklamada, düzenleyecekleri programlarla sağlık çalışanlarının öğrencilerin sağlık meslekleriyle ilgili merak ettiklerini cevaplayacağını belirtti.

Kahta'daki öğrenciler, sağlık meslekleri ve aşılamalar hakkında bilgilenecek

Kahta'daki öğrenciler, sağlık meslekleri ve aşılamalar hakkında bilgilenecek

AA / İsmail Kaya - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi! Türkiye'de 27 bin 351 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Türkiye'de 27 bin 351 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Ekrem İmamoğlu Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Alişan Ebru Şallı Seda Sayan Gülben Ergen
Spor Marcao Burak Yılmaz Aykut Kocaman Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Mustafa Varank Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kahta'daki öğrenciler, sağlık meslekleri ve aşılamalar hakkında bilgilenecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 15:16:21. #1.17#