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Kahta BİLSEM'de uyum sertifikaları verildi

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Kahta BİLSEM'de uyum sertifikaları verildi

Kahta Bilim Sanat Merkezinde (Kahta BİLSEM) uyum dönemini tamamlayan ilk üstün yetenekli öğrencilere uyum sertifikası verildi.

Kahta Bilsem'e yeni başlayan öğrenciler aldıkları 30 saatlik bir uyum programı sonrası sertifikalarına kavuştu.

Kahta BİLSEM Konferans Salonunda düzenlenen sertifika programda Okul Müdürü Mahmut Serkan Yerli "Bilim Sanat Merkezleri, üstün yetenekli öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini küçük yaştan itibaren fark etmelerini sağlayarak onları bu alanda desteklemektir. Bilim Sanat Merkezlerinin amacı, ilerleyen yaşlarda fark edilen veya hiç fark edilmeyen yeteneklerin heba olmasını engellemektir.

Öğrencilerimizin yeteneklerini fark etmelerini sağlamak amacıyla Uyum, Destek Eğitimi, Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme, Özel Yetenekleri Geliştirme ve Proje aşaması olmak üzere 5 aşamalı bir öğretim programı uygulanıyor. Piramit'e benzeyen program yapısında öğrencilerimiz, üst basamağa çıktıkça daha derinlemesine bilgi alacağı dersleri görüyor. Programın en son basamağı olan lise dönemine denk gelen proje döneminde ise öğrencilerimizin proje geliştirebilecek seviyeye gelmesi amaçlanmaktadır." şeklinde konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen ise "Bilim Sanat Merkezleri çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmeleri açısından önemli kurumlarımızdan birisidir. Bu kurumlarda çocuklarımız yeteneklerine göre yönlendirilmekte ve geleceğe umutla bakmaktadır.

Öğrencilerimizin okulumuza kayıtları bakanlığımız tarafından yapılan sınav ile belli kriterler doğrultusunda belirleniyor. Bu değerlendirme sonucunda öğrencilerimiz okula kayıt oluyor.

Çocuklarımızın okula kaydı ve eğitimi boyunca kesinlikle sürece müdahale etmiyoruz.Öğrencilerimiz ve velilerimiz öncelikle burada uyum programıyla okula ve yeni eğitim sürecine alışıyor.

Okulu kazanan öğrencilerimizi tebrik ederim. Eğlenceli fakat bir o kadar fedakarlık gerektiren eğitim çalışmalarında başarılar dilerim." İfadeleri kullandı.

Program, öğrencilere uyum programı sertifikalarının verilmesiyle sona erdi.

Kahta BİLSEM'de düzenlenen programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, Şube Müdürü Mehmet Bayram, Okul Müdürü Mahmut Serkan Yerli, Öğretmenler ve Öğrencilerle Öğrenci Velileri katıldı.

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