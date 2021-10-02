Kahramanmaraş Valisi Coşkun'dan ikinci doz aşı çağrısı Açıklaması

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, kentin ikinci doz aşı oranının yüzde 64,4 olduğunu belirterek, "İkinci doz aşılarımızı yaptırarak ilimizi mavi kategoriye taşıyalım." çağrısında bulundu.

Coşkun, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan haritada kentin ikinci doz aşı oranının yüzde 64,4 olduğunu belirterek, turuncu kategoride yer aldıklarını anımsattı.

Salgından korunmanın en önemli adımının kurallara uyup, aşı yaptırmak olduğuna işaret eden Coşkun, şunları kaydetti:

"İllere göre haftalık vaka sayısı ilimizde 218,29 olarak belirlenmiştir. Kıymetli hemşehrilerimiz, salgından korunmanın en önemli adımı kurallara uyup aşı olmaktır. Sağlıklı günlerimize dönebilmek için lütfen aşılarımızı olalım. İkinci doz aşılarımızı yaptırarak ilimizi mavi kategoriye taşıyalım. Haydi Kahramanmaraş Kovid-19'u aşılanarak aşalım."