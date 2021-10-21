Kahramanmaraş-Trabzon Kardeş Şehir Buluşması

KAHRAMANMARAŞ (Habermetre) - Kahramanmaraş- Trabzon Kardeş Şehir BuluşmasıKahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen "2. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri" kapsamında Kahramanmaraş-Trabzon Büyükşehir Belediyeleri "Kardeş Şehir Buluşmaları" programı düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, Kahramanmaraş halk oyunları gösterisi ve "İki Şehrin Hikayesi" temalı kısa film gösterimi ile başladı. Valimiz Ömer Faruk Coşkun'un katıldığı programda, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Kahramanmaraş-Trabzon kardeşliği ve şehirlerin gönül bağı ile ilgili konuşma yaptılar. Panelde, Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Orhan Doğan ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ahmet Köksal, iki şehrin tarihi ve kardeşliği üzerine konuşma yaptılar. Kardeş Şehir Beratı'nın imzalanması ve takdimi ile devam eden program, Trabzon halk oyunları ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. Programa Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun yanı sıra 22. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Ali Bulut, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları, Kamu Kurum ve Kuruluş Müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve vatandaşlarımız katıldı.

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