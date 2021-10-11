Kahramanmaraş'tan kısa kısa - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş'tan kısa kısa

AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'tan kısa kısa

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Doğa Yürüyüşleri etkinliği kapsamında ziyaretçiler kentin doğal güzelliklerini görme fırsatı buldu.

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Doğa Yürüyüşleri etkinliği kapsamında ziyaretçiler kentin doğal güzelliklerini görme fırsatı buldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik kapsamında ziyaretçiler, Onikişubat ilçesinin Çokran Mahallesi'nde yer alan Bük Deresi'nin kenarında bulunan 12 kilometrelik parkurda yürüyüş yaptı.

Mavi ve yeşili buluşturan dereye gelen ziyaretçilerin bölgede fotoğraf çektirerek keyifli dakikalar geçirdi.

Büyükşehirde yol yapım ve yenileme çalışmaları

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelinde yol yapım ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

Afşin ilçesinin Nadir ve Altaş mahallelerini birbirine bağlayan yaklaşık 3,5 kilometrelik grup yolunun yenilendi.

Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılan çalışma kapsamında tarımsal üretimin yaygın olarak yapıldığı iki mahalleden Elbistan ilçesine ulaşımın 10 kilometre kısaldığı belirtildi.

Nadir Mahallesi Muhtarı Yunus Kalaycı çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Dulkadiroğlu Belediyesi'nden sosyal tesis

Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından Bertiz Bölgesi Yenipınar Mahallesi'ne sosyal tesis yapıldı.

Konuyla ilgili açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Necati Okay, Dulkadiroğlu'nun sosyal ve kültürel açıdan ihtiyaç duyduğu tesisleri kazandırma adına çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Tesisin bölgeye hitap edecek kapasitede planlandığını belirten Okay, tesisin bölge ve mahalle halkı adına hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Oğuzhan Asiltürk
Magazin Kubilay Aka Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Şenol Güneş Sergio Perez Lewis Hamilton Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Aykut Kocaman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kahramanmaraş'tan kısa kısa - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 17:08:08. #1.17#