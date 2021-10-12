Kahramanmaraş'taki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama - Haberler
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Kahramanmaraş'taki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

AA / İzzet Mazı - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'taki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.T. ve P.K'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, zanlıları uyuşturucu alışverişi sırasında suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin ikametlerinde narkotik köpeği "Alfi"nin de katılımıyla yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile uyuşturucu paketlemede kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / İzzet Mazı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kahramanmaraş'taki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama - Haberler
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