Kahramanmaraş'taki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama - Haberler
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Kahramanmaraş'taki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kahramanmaraş'taki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak operasyon düzenledi. Narkotik köpeği 'Alfi' ile yapılan aramada çeşitli miktarlarda farklı uyuşturucu maddeler ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan materyaller ele geçirildi. Operasyonda yakalanıp adli mercilere sevk edilen H.T. ve P.K. isimli şüpheliler çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

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