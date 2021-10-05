Kahramanmaraş'taki Kılavuzlu Millet Bahçesi çalışmaları sürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş'taki Kılavuzlu Millet Bahçesi çalışmaları sürüyor

AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'taki Kılavuzlu Millet Bahçesi çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) işbirliğiyle hayata geçirilen Kılavuzlu Millet Bahçesi'nin çalışmaları sürüyor.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) işbirliğiyle hayata geçirilen Kılavuzlu Millet Bahçesi'nin çalışmaları sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 70 milyon lira yatırım bedeliyle 300 dönüm üzerine kurulu Kılavuzlu Millet Bahçesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

İçeresinde yeşil alan, kafeterya, halı saha, oyun alanları, spor alanları, amfi tiyatro, suni gölet ve onlarca sosyal donatı barındıracak tesis, yıl sonunda vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

Baraj bitişiğindeki konumu itibariyle bölgeyi cazibe merkezi haline getirmesi planlanan tesis, tamamlandığında yüzlerce ağaç ve bitki çeşitliliğine ev sahipliği yapacak.

AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Bergen Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Stefan Kuntz Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Yemek Tarifleri Donald Trump Abdullah Avcı Tahir Büyükakın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kahramanmaraş'taki Kılavuzlu Millet Bahçesi çalışmaları sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 16:11:04. #1.17#