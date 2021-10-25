Kahramanmaraş'ta vinçten düşen kişi yaşamını yitirdi
AA / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde vinçten düşen kişi hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde vinçten düşen kişi hayatını kaybetti.
Şazibey Mahallesi Odun Ambarları bölgesinde tamir etmek için vince çıkan Nuh Yavuz (59) dengesini kaybederek düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede Yavuz'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
AA / Ömer Faruk Salman - Son Dakika Haberleri