Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 2 gözaltı - Haberler
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 2 gözaltı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazarcık - Narlı bölgesi yol kontrol uygulamasında şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Araçta yapılan aramada, 5 paket halinde toplamda 4 bin 820 adet captagon hap ele geçirildi.

Yine aynı bölgede denetim yapan ekipler bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada, 577.27 gram plaka esrar ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 2 gözaltı

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