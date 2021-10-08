Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 1 tutuklama - Haberler
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 1 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 1 tutuklama

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyu piyasaya sürmek üzere olan kişiye operasyon düzenledi. Operasyonda narkotik polisi yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya sürmek üzere olan M.M. isimli şüpheliyi suçüstü yakalandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şüphelinin ikametinde narkotik köpeği "Alfi" ile yapılan aramada 5 bin 500 adet Captagon hap ele geçirildi.

Operasyonda yakalanıp adli mercilere sevk edilen M.M. isimli şüpheli tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

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