Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Haberler
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kente uyuşturucu getirileceği bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolunun Narlı mevkisinde, plakası ve sürücüsü açıklanmayan ticari taksiyi durdurdu.

Araçta yapılan aramada, yolcu kapısına zulalanmış, H.A. (31) ve A.B'ye (32) ait olduğu değerlendirilen, 5 paket halinde 4 bin 820 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ekipler, aynı noktada durdurduğu yolcu minibüsündeki yolculardan H.İ.A'nın üstünde ve çantasında da bir miktar esrar buldu.

Gözaltına alınan 3 zanlının, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri
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