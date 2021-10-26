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Kahramanmaraş'ta servis araçları denetlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kahramanmaraş'ta servis araçları denetlendi

Kahramanmaraş'ta denetlenen servis araçlarından 2'si trafikten men edildi, kural ihlalinde bulunan 8 sürücüye toplam 8 bin 17 lira idari para cezası uygulandı.

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta denetlenen servis araçlarından 2'si trafikten men edildi, kural ihlalinde bulunan 8 sürücüye toplam 8 bin 17 lira idari para cezası uygulandı.

Pazarcık, Türkoğlu, Onikişubat, Dulkadiroğlu, Andırın, Göksun, Afşin ve Elbistan ilçelerinde yapılan denetimlerde 325 servis aracı kontrol edildi. Kural ihlalinde bulunan 8 sürücüye toplam 8.017 TL trafik idari para cezası uygulandı, 2 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde şoförlerin kural ihlali yapıp yapmadığı, yolcu taşımak için yetki ya da güzergah izin belgelerinin olup olmadığı, yolcuların emniyet kemeri kullanıp kullanmadıkları, şoför ve yolcuların pandemi kurallarına uyup uymadıkları hususları başta olmak üzere genel trafik kuralları konusunda kontroller yapıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta servis araçları denetlendi

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