Kahramanmaraş'ta şarj aleti içerisine gizlenmiş uyuşturucu bulundu - Haberler
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Kahramanmaraş'ta şarj aleti içerisine gizlenmiş uyuşturucu bulundu

AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta şarj aleti içerisine gizlenmiş uyuşturucu bulundu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde şarj aleti içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirdi.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde şarj aleti içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Kahramanmaraş-Pazarcık kara yolunda uygulama yapan ekipler, durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu.

Araçtaki M.Ç'nin (34) üzerinde arama yapan ekipler, şarj aleti içerisine gizlenmiş 10 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.Ç. jandarma komutanlığına götürüldü.

AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kahramanmaraş'ta şarj aleti içerisine gizlenmiş uyuşturucu bulundu - Haberler
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