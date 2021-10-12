Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı köpeğe çocuklardan yardım eli - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı köpeğe çocuklardan yardım eli

AA / İzzet Mazı - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı köpeğe çocuklardan yardım eli

Kahramanmaraş'ta otomobilin çarparak yaraladığı köpeğe su içiren iki çocuk, yardım ekipleri gelene kadar başında bekledi.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta otomobilin çarparak yaraladığı köpeğe su içiren iki çocuk, yardım ekipleri gelene kadar başında bekledi.

İsmetpaşa Mahallesi İl Özel İdare İş Merkezi önünde sürücüsünün adı ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil, yoldan geçen sokak köpeğine çarptı.

Vatandaşlar tarafından yol kenarına alınan köpeğe kağıt toplayan Irak Türkmenlerinden İbrahim el-Mehmet (6) ve Suriyeli Muhammed Bekri (7) yanlarındaki sudan vererek sakinleştirmeye çalıştı.

Daha sonra köpeğe müdahale edilmesi için vatandaşlardan yardım isteyen çocuklar, ekipler gelene kadar da başından ayrılmadı.

Bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıkları köpeği, özel donanımlı araçla tedavi edilmek üzere merkeze götürdü.

İbrahim el-Mehmet, AA muhabirine, köpeği yaralı gördüğünde büyük üzüntü yaşadığını ve hayvana yardımcı olmak istediğini söyledi.

AA / İzzet Mazı - Son Dakika Haberleri
Irak'ta Fetih Koalisyonu lideri Amiri 'seçim sonuçlarını kabul etmediklerini' açıkladı

Irak'ta Fetih Koalisyonu lideri Amiri "seçim sonuçlarını kabul etmediklerini" açıkladı

 Son dakika! Irak'ta kesin olmayan sonuçlara göre seçimin kazananı Sadr Grubu

Son dakika! Irak'ta kesin olmayan sonuçlara göre seçimin kazananı Sadr Grubu

 Irak'taki seçim sonuçlarına göre Türkmenler Kerkük'te 2 vekil çıkardı

Irak'taki seçim sonuçlarına göre Türkmenler Kerkük'te 2 vekil çıkardı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Deniz Akkaya Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Caner Erkin Serdar Aziz Sergio Perez Ali Palabıyık Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı köpeğe çocuklardan yardım eli - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 14:58:58. #1.17#