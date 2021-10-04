Kahramanmaraş'ta öğrenciler barınaktaki sokak hayvanlarını ziyaret etti - Haberler
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Kahramanmaraş'ta öğrenciler barınaktaki sokak hayvanlarını ziyaret etti

AA / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta öğrenciler barınaktaki sokak hayvanlarını ziyaret etti

Kahramanmaraş'ta ilkokul öğrencileri, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sokak hayvanlarının bulunduğu barınağı gezdi.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta ilkokul öğrencileri, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sokak hayvanlarının bulunduğu barınağı gezdi.

Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, ziyaretçileri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Mahalle ve Tarım Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Fatih Türkmener ile Veteriner İşleri Müdürü Erkan Aksu karşıladı.

Güngör, yaklaşık 50 öğrenciyle birlikte hayvanlara yem ve su verdi.

Hayrettin Güngör, gazetecilere, sadece bir gün değil her gün hayvan hakları bilincinin oluşturulması gerektiğini söyledi.

Merkezin faaliyete girmesinden bu yana yaklaşık 40 bin hayvanın tedavisinin gerçekleştirildiğini aktaran Güngör, 2021 yılı içerisinde ise 4 bin hayvanın sağlık kontrolünün gerçekleştirildiğini ifade etti.

Güngör, merkezde kapasite geliştirilmesine yönelik çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğine işaret ederek, "Tesiste 300 hayvana hizmet veriliyor. Yeni yapılacak olan alanla kapasiteyi 600'e çıkarmış olacağız. Şehrimizdeki potansiyele baktığımızda da bu sayı son derece yeterli olarak gözüküyor. Genişletme çalışmalarının bir aya kadar tamamlanması hedefleniyor." diye konuştu.

AA / Ömer Faruk Salman - Son Dakika Haberleri
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