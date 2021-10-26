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Kahramanmaraş'ta öğrenci servisleri denetlendi

AA / Sinan Doruk - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta öğrenci servisleri denetlendi

Kahramanmaraş'ta kent merkezi ve ilçelerinde öğrenci servisleri denetlendi.

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta kent merkezi ve ilçelerinde öğrenci servisleri denetlendi.

Emniyet ve jandarma ekiplerince, merkez Onikişubat, Dulkadiroğlu ile Andırın, Göksun, Afşin, Elbistan, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerinde yapılan denetimlerde, araçların mevzuata uygun olup olmadığı, bakımları, sürücülerin emniyet kemeri kullanımı ve yetkinlikleri gibi hususlar incelendi.

Denetimler kapsamında, maske, mesafe ve hijyen kuralları konusunda, sürücüler ve öğrenciler bilgilendirildi.

Denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta öğrenci servisleri denetlendi

Kahramanmaraş'ta öğrenci servisleri denetlendi

AA / Sinan Doruk - Son Dakika Haberleri
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