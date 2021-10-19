Kahramanmaraş'ta meyve suyu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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Kahramanmaraş'ta meyve suyu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi

AA / İzzet Mazı - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta meyve suyu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda meyve suyu kutusuna gizlenmiş uyuşturucu bulundu.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda meyve suyu kutusuna gizlenmiş uyuşturucu bulundu.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolunun Narlı Mahallesi mevkisinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçtaki Z.A'nın üst aramasında, meyve suyu kutusuna gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA / İzzet Mazı - Son Dakika Haberleri
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