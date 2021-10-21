Kahramanmaraş'ta kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ekipleri, Edebiyat Yolu'nda bulunan bir noktada enerji nakil kablolarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Yanlarındaki 250 metre kabloyla yakalanan şüpheli M.Ö. (39) ile B.K. (41), gözaltına alındı.
AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri