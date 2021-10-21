Kahramanmaraş'ta kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Kahramanmaraş'ta kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ekipleri, Edebiyat Yolu'nda bulunan bir noktada enerji nakil kablolarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yanlarındaki 250 metre kabloyla yakalanan şüpheli M.Ö. (39) ile B.K. (41), gözaltına alındı.

AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri
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