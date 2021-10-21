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Kahramanmaraş'ta kablo hırsızlığı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kahramanmaraş'ta kablo hırsızlığı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen kablo hırsızlığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

ONİKİŞUBAT, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta düzenlenen kablo hırsızlığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Göksun tünellerinde kablo hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Jandarma araştırma dedektifleri tarafından koordineli olarak yapılan çalışma sonrası bir inşaat şirketine ait olduğu tespit edilen 250 metre bakır kablo ele geçirildi.

Olayla ilgili, M.Ö (39) ve B.K(41) gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

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