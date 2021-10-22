Kahramanmaraş'ta "İki Kardeş Şehrin Hikayesi: Kahramanmaraş ve Trabzon" buluşması gerçekleştirildi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta düzenlenen 2. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında, "İki Kardeş Şehrin Hikayesi: Kahramanmaraş -Trabzon" etkinliği düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, daha önce "kardeş şehir" kararı alan Kahramanmaraş ve Trabzon şehirlerinin arasındaki kardeşlik bağına ilişkin gerçekleştirilen etkinlikte, Trabzon ve Kahramanmaraş yörelerine ait enstrümanlarla türkü ve eserler seslendirildi, halk oyunları sergilendi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, programdaki konuşmasında, 5 asır önce iki şehrin kardeşliğinin tohumlarının atıldığını ve düzenledikleri etkinlikle iki şehrin ezelden gelen kardeşliğini resmileştirmek istediklerini belirtti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise Trabzon'un fethiyle başlayan Kahramanmaraş kardeşliğinin ebediyete kadar süreceğine dikkati çekerek iki şehrin önemli işlere imza atacağını aktardı.

İki kardeş şehrin ortak projelerinin paylaşıldığı programda, Güngör ve Zorluoğlu, belediye meclislerinde alınan "kardeş şehir" kararlarını birbirlerine takdim etti.

Konuşmaların ardından etkinlikte Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Köksal ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Doğan iki kentin kardeşliği üzerine konferans verdi.

Konferans sonrası belediye başkanları Güngör ve Zorluoğlu hediyeleşti.

Etkinliğe Vali Ömer Faruk Coşkun, ilçe belediye başkanları, Trabzon ve Kahramanmaraşlı vatandaşlar katıldı.