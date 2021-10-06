Kahramanmaraş'ta facianın eşiğinden dönüldü - Haberler
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Kahramanmaraş'ta facianın eşiğinden dönüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta facianın eşiğinden dönüldü

Kahramanmaraş'ta park halindeyken freni boşalan kamyonet, yokuş aşağı 2 sokak geçip, istinat duvarına çarptıktan sonra park halindeki bir otomobilin üzerine düşerek hurdaya çevirdi.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta park halindeyken freni boşalan kamyonet, yokuş aşağı 2 sokak geçip, istinat duvarına çarptıktan sonra park halindeki bir otomobilin üzerine düşerek hurdaya çevirdi. Facianın eşiğinden dönülen kazada, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Kaza, Onikişubat ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki 46 FZ 849 plakalı kamyonet, freninin patlaması sonucu, 10. Sokak'tan yokuş aşağı 2 farklı sokağı da hızla geçip yaklaşık bir buçuk kilometre mesafedeki bir sitenin istinat duvarına çarptı.

Kamyonet, çarpmanın etkisiyle park halindeki 46 ADM 499 plakalı otomobilin üzerine düştü. Kaza bölgesinde çocukların yoğun şekilde bulunduğu gözlemlenirken, facianın eşiğinden dönüldü. Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

İhbar üzerine kaza yerine çağırılan itfaiye ekipleri kamyoneti bulunduğu yerden kaldırdı. Trafik polisleri kazayla ilgili tutanak hazırlarken, görgü tanıkları kamyonetin hızla yokuş aşağı indiğini ve istinat duvarına çarptıktan sonra bir aracın üzerine düştüğünü söyledi.

(Halil Ulubey-İHA)

Kahramanmaraş'ta facianın eşiğinden dönüldü

Kahramanmaraş'ta facianın eşiğinden dönüldü

Kahramanmaraş'ta facianın eşiğinden dönüldü

Kahramanmaraş'ta facianın eşiğinden dönüldü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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