Kahramanmaraş'ta fabrika yangını büyümeden söndürüldü

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çıktı. Yangına ihbar üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını büyümeden söndüren ekiplerin yangına intikali ise aktüel kameraya yansıdı.

Kamera görüntülerinde ekiplerin araçlarla olay yerine intikali ve dumanlar arasında yangına müdahalesi görülüyor. Ekiplerin yangına hızlı müdahalesi ise dikkat çekti.

Olay sonrası inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

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