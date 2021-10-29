Kahramanmaraş'ta fabrika yangını büyümeden söndürüldü - Haberler
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Kahramanmaraş'ta fabrika yangını büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kahramanmaraş'ta fabrika yangını büyümeden söndürüldü

Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çıktı. Yangına ihbar üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını büyümeden söndüren ekiplerin yangına intikali ise aktüel kameraya yansıdı.

Kamera görüntülerinde ekiplerin araçlarla olay yerine intikali ve dumanlar arasında yangına müdahalesi görülüyor. Ekiplerin yangına hızlı müdahalesi ise dikkat çekti.

Olay sonrası inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta fabrika yangını büyümeden söndürüldü

Kahramanmaraş'ta fabrika yangını büyümeden söndürüldü

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