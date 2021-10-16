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Kahramanmaraş'ta engelli gençlerin askerlik hayali gerçek oldu

AA / Sinan Doruk - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta engelli gençlerin askerlik hayali gerçek oldu

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaşayan ve asker olma hayali kuran 5 engelli genç bir günlük askerlik heyecanı yaşadı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaşayan ve asker olma hayali kuran 5 engelli genç bir günlük askerlik heyecanı yaşadı.

Kentteki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim gören 5 genç, hayalini kurdukları askerlik görevini yerine getirme isteklerini merkezin yetkililerine bildirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığına yapılan başvurunun ardından gençlerin temsili askerlik yapmaları için izin tören düzenlendi.

Asker üniforması giyen gençler, ailelerinin de katıldığı törende yemin ederek bir günlük temsili askerlik yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Etkinlikte konuşan merkezin müdürü Osman Şahan, kurumdaki özel öğrencilerin asker ve polisleri çok sevdiğini dile getirdi.

Askerlik çağına gelen öğrencilerinin şanlı Türk ordusunun üniformasını giymeyi çok istediğini belirten Şahan, "Bir günlüğüne de olsa öğrencilerimiz asker oldu. Kendilerinin ve ailelerinin sevinçlerini gözlerinden okuyabildik. Onlara güzel bir anı, bir hatıra bıraktığımıza inanıyorum. Bu etkinliği düzenleyen Afşin İlçe Jandarma Komutanımız Jandarma Binbaşı Özgür Gümüşay ve karakol komutanlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bedensel engelli Mustafa Topal'ın annesi Banu Topal da çocukları için böyle bir etkinlik düzenlenmesinden büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Oğlum 26 yaşında ve fiziksel engeli bulunuyor. Mustafa askerlerimizi, polislerimizi çok seviyor. Asker olmak istiyordu. Bugün çocuklarımızın hayali gerçek oldu." dedi.

Down sendromlu Hasan Karcıoğlu'nun babası Mehmet Karcıoğlu da oğlunu asker üniformasıyla gördüğü için çok mutlu olduğunu belirterek yetkililere teşekkür etti.

Program, temsili askerlik yapan gençlerin askeri yetkili ve aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.

AA / Sinan Doruk - Son Dakika Haberleri
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