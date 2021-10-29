Kahramanmaraş'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

AA / Sinan Doruk - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Turgut Gül yönetimindeki 46 ACP 435 plakalı otomobil, Esence Mahallesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçip devrildi.

Kazada yaralanan Gül, 112 Acil Servis ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Sinan Doruk - Son Dakika Haberleri
Sosyal medyanın konuştuğu kare! Budanan ağaç otomobile zarar vermesin diye kendini siper etti

Sosyal medyanın konuştuğu kare! Budanan ağaç otomobile zarar vermesin diye kendini siper etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title