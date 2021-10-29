Kahramanmaraş'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
AA / Sinan Doruk - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Turgut Gül yönetimindeki 46 ACP 435 plakalı otomobil, Esence Mahallesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçip devrildi.
Kazada yaralanan Gül, 112 Acil Servis ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Sinan Doruk - Son Dakika Haberleri
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