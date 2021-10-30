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Kahramanmaraş'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kahramanmaraş'ta Cumhuriyet Bayramı coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Kahramanmaraş'ta düzenlenen törenlerle kutlandı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Kahramanmaraş'ta düzenlenen törenlerle kutlandı.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'un tebrikleri kabulüyle başlanan program, Trabzon Bulvarı'ndaki kutlamalarla devam etti.

Vali Coşkun, beraberindeki protokol ile halkın bayramını kutladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Vali Coşkun, "Cumhuriyet; bir milletin her türlü imkansızlığa rağmen vatan sevgisi, hürriyet ve istiklal aşkıyla bağımsızlığına kavuşabilmek için inanç ve kararlılıkla giriştiği Milli Mücadele'nin ardından elde etmiş olduğu büyük bir zaferin sonucudur. Milletimiz, 29 Ekim 1923'te bir kez daha tüm dünyaya iradesine pranga vurdurmayacağını, kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin müdahil olamayacağını kanıyla ve canıyla ispat etmiştir" dedi.

Vali Coşkun'un konuşmasının ardından öğrenciler şiirler okurken, halk oyunları gösterilerinin de yer aldığı kutlamalar, tören geçişleriyle son buldu. - KAHRAMANMARAŞ

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