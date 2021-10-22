Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan firari 81 hükümlü yakalandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - ????? Kahramanmaraş'ta, çeşitli suçlardan aranan 81 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik kent genelinde çalışma yaptı.

Ekiplerin son bir haftada düzenlediği operasyonlarda, aralarında "kasten öldürme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla kaldığı cezaevinden firar eden A.Ş. (35), "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan M.O. (20), Y. E. O (18), A. C. T (18) ve "Silahla tehdit" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası alan S.D. (26) ile çeşitli suçlardan aranması bulunan 76 kişi yakalandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 47'si cezaevine gönderilirken 34'ünün ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.