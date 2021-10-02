Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 41 şüpheli tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 41 şüpheli tutuklandı

AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 41 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan gözaltına alınan 41 zanlı, tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan gözaltına alınan 41 zanlı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, silahlı yağma, nitelikli cinsel istismar, hırsızlık, uyuşturucu ve mala zarar verme gibi suçlardan aranan 65 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 41 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 24 şüpheli ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri
Hatay'daki aile katliamında eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren baba tutuklandı

Hatay'daki aile katliamında eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren baba tutuklandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu
Magazin Pınar Deniz Şafak Sezer Donald Trump
Spor Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Hulusi Akar Yemek Tarifleri Ekrem İmamoğlu Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 41 şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 18:49:00. #1.11#