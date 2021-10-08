Kahramanmaraş'ta

Afşin ilçesinde belediye ve Hollanda Büyükelçiliği işbirliğiyle "Bir Kocaman Eşşek" adlı çocuk oyunu sahnelendi.

Afşin Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, Hollandalı yazar Rindert Kromhout tarafından kaleme alınan ve Vedat Çiftçi tarafından tiyatroya uyarlanan "Bir Kocaman Eşşek" tiyatro oyunu sahnelendi.

Hollanda Ankara Büyükelçiliği Kültür Müşaviri Eray Ergeç, etkinlikteki konuşmasında, amaçlarının Hollanda kültürünü Türkiye'de tanıtmak olduğunu söyledi.

Ergeç, Afşin Belediyesi'nin de desteğiyle müzikal çocuk oyununu ilçe halkıyla buluşturmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.