Kahramanmaraş'ta bağ evi hırsızlığına 2 tutuklama - Haberler
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Kahramanmaraş'ta bağ evi hırsızlığına 2 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kahramanmaraş'ta bağ evi hırsızlığına 2 tutuklama

Kahramanmaraş'ta bir bağ evinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta bir bağ evinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Yusufhacılı Mahallesi'nde bulunan bağ evinden 1 adet televizyon, 1 adet av tüfeği, 1 adet havalı tüfek, 1 adet bakır kazan, 1 adet su ısıtıcı ve 20 kg civarında bakır kablo ve inşaat teli çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Kısa sürede tespit edilen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Bağ evinden çalınan malzemeler bulunarak sahibine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

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