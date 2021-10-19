KAHRAMANMARAŞ'TA ASKERİ BANDODAN SAKARYA KONSERİ

KAHRAMANMARAŞ (DHA) - SAKARYA Meydana Mu haberesi'nin 100'üncü Yıldönümü nedeniyle Adana 6'ncı Kolordu Bölge Bando Takımı, Kahramanmaraş'ta konser verdi. Konserde, Sakarya ve İzmir Marşları'nın yanında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği türküler de seslendirildi.

Askeri bandonun konseri, Milli İrade Meydanı'nda düzenlendi. 22 kişili bando takımını dinleyenler arasında Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terizoğlu ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de yer aldı.

Bandonun solisti Bando Astsubay Kıdemli Başçavuş Bahadır Kubatoğlu'nun askeri bando hakkında dinleyicilere kısa bir bilgi vermesinin ardından başlayan konser, Sakarya Marşı ile başladı. Bahadır Kubatoğlu daha sonra İzmir Marşı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği türküleri seslendirdi. Dinleyicilerin de zaman zaman Kubatoğlu'na eşlik ettiği konser, 'Memleketim' türküsü ile sona erdi. 40 dakika süren konser, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Konser sonunda bir değerlendirme yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı hayrettin Güngör, keyifli bir konser olduğunu belirterek, "Şunu her zaman biliyoruz ki, bu topraklarda yaşamanın bir bedeli var. Geçmişte atalarımız, ecdadımız bu topraklar için bir bedel ödemiş ve bizlere bırakmış. Biz tabii ki bu vatanı, atalarımızdan aldığımız emaneti gelecek nesillere aktarmamız, geçmişte yaşadığımı bugünleri unutmamız lazım. Bugün de kolordumuzun bandosunun yağmış olduğu anma etkinliğinden dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Gayet güzeldi, hemşerilerimiz de eşlik ettiler" dedi.