Kahramanmaraş'ta aranan FETÖ şüphelisi serbest muhasebeci Samsun'da yakalandı - Haberler
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Kahramanmaraş'ta aranan FETÖ şüphelisi serbest muhasebeci Samsun'da yakalandı

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta aranan FETÖ şüphelisi serbest muhasebeci Samsun'da yakalandı

Kahramanmaraş'ta hakkında arama kararı bulunan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi serbest muhasebeci, Samsun'da gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta hakkında arama kararı bulunan Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi serbest muhasebeci, Samsun'da gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin Samsun ve ülke genelinde faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve aranma kayıtları bulunan örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Kahramanmaraş Ağır Ceza İlamat Masasınca aranan ve hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan serbest muhasebeci S.Y'yi yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, emniyete götürüldü.

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
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