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Kahramanmaraş'ta 6. Kolordu Komutanlığına bağlı bölge bandosu konser verdi

AA / İzzet Mazı - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta 6. Kolordu Komutanlığına bağlı bölge bandosu konser verdi

Kahramanmaraş'ta, 6. Kolordu Komutanlığına bağlı bölge bandosu Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser verdi.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, 6. Kolordu Komutanlığına bağlı bölge bandosu Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Milli İrade Meydanı'nda 2. Zırhlı Tugay Komutanlığınca düzenlenen konseri, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu ile diğer yetkililer ve çok sayıda vatandaş izledi.

Başkan Güngör, konser sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, konserde tüm dinleyiciler gibi kendisinin de duygusal anlar yaşadığını söyledi.

Seslendirilen marşlar ve türkülerin elde edilen zaferin önemini derinden hissettirdiğini ifade eden Güngör, şunları kaydetti:

"Her zaman biliyoruz ki bu topraklarda yaşamanın bedeli var. Geçmişte atalarımız ecdadımız bu toprakları için bir bedel ödemiş ve bizlere bırakmış. Bizimde tabi ki atalarımızdan aldığımız emaneti gelecek nesillere aktarmamız lazım. Birde geçmişte yaşadığımız bu günleri unutmamamız ve yeni nesillere bunu aktarmamız lazım. Bu ülkenin kurtuluşu ve bağımsızlığında ne tür savaşlar ve mücadeleler verildiğini çok iyi anlamamız lazım. O günün şartlarında yokluk içerisinde bu topraklar vatan olarak bırakılmış. Allah bir daha o günleri göstermesin, birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın diyoruz. Ordumuzun, polisimizin Allah yardımcısı olsun diyoruz. Dün tabi o olaylar vardı, bugün de benzer olayları yaşıyoruz. Hamdolsun ülkemiz birlik ve beraberlik içerisinde bunlarla mücadele adıyor, hepsine teşekkür ediyoruz, rabbim güçlerini artırsın diyoruz."

Vali Coşkun, Tuğgeneral Terzioğlu ve Güngör, konser sonrası bando personelini tebrik etti.

AA / İzzet Mazı - Son Dakika Haberleri
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