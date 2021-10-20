Kahramanmaraş'ta 3 milyon 150 bin makaron ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş'ta 3 milyon 150 bin makaron ele geçirildi

AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta 3 milyon 150 bin makaron ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta, son iki günde düzenlenen operasyonlarda, 3 milyon 150 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, son iki günde düzenlenen operasyonlarda, 3 milyon 150 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlemesine yönelik yaptıkları çalışma kapsamında, kent merkezi ve Elbistan ilçesinde 2 kamyonda arama yaptı.

Aramada, toplam 3 milyon 150 bin kaçak makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

Kahramanmaraş'ta 3 milyon 150 bin makaron ele geçirildi

AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title