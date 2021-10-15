Kahramanmaraş merkezli DEAŞ operasyonunda 5 zanlı yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş merkezli DEAŞ operasyonunda 5 zanlı yakalandı

AA - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 3 ilde terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Suriye'deki çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri iddia edilen 5 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kahramanmaraş, İstanbul ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonda Y.A, A.A, A.F, H.H. ve M.K. gözaltına alındı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kahramanmaraş merkezli DEAŞ operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Kahramanmaraş merkezli DEAŞ operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Kahramanmaraş merkezli DEAŞ operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Kahramanmaraş merkezli DEAŞ operasyonunda 5 zanlı yakalandı
AA - Son Dakika Haberleri
Türkiye, Afganistan'da düzenlenen terör saldırısını kınadı

Türkiye, Afganistan'da düzenlenen terör saldırısını kınadı

 Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı: 'Afganistan'da son dönemde özellikle camileri hedef alan insanlık dışı terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz' (2)

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı: "Afganistan'da son dönemde özellikle camileri hedef alan insanlık dışı terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz" (2)

 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturmada 45 ilde, 98 şüpheli...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki "mahrem hizmetler" yapılanmasına yönelik soruşturmada 45 ilde, 98 şüpheli...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Binali Yıldırım Mustafa Destici Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Edis İdo Tatlıses Tamer Karadağlı İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Şenol Güneş Stefan Kuntz Lewis Hamilton Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Şahap Kavcıoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kahramanmaraş merkezli DEAŞ operasyonunda 5 zanlı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 15:07:46. #1.17#