Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri Sahiplerini Buldu

KAHRAMANMARAŞ (Habermetre) - 15 ülkeden yazar ve şairle 100'e yakın etkinliğin düzenlendiği 2. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri, "Edebiyat Ödülleri" programıyla sona erdi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde festival filmiyle başlayan program, açılış konuşmalarının ardından ödül töreni ile devam etti. Programda, Yılın Şiir Kitabı kategorisinde "Öylece Yeryüzünde" eseri ile Mehmet Narlı, Öykü Kitabı kategorisinde "Kırklar Cemi" eseri ile Hüseyin Su, Yılın Romanı kategorisinde "Eve Dönemezsin" eseri ile Selahattin Yusuf, Çocuk Edebiyatı Kitabı kategorisinde "Emanetdar Ayasofya Dehlizlerinde" eseri ile Esra Bahadır Cesar, Yedi Güzel Adam Edebiyat Dergisi kategorisinde "Post-Öykü Dergisi" ile Aykut Ertuğrul, Yunus Emre Kitabı kategorisinde "Yunus Emre'den Yolcuya Öğütler: Risaletü'n Nushiyye Şerhi" ile Mustafa Tatçı ve Mehmet Akif Ersoy kitabı ödülü kategorisinde "Mehmet Akif ve Tasavvuf" ile Selami Şimşek ödüle layık görüldü. Edebiyat Ödülleri, Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilleri Arif Şen ve Hanefi Toptaş, KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş tarafından takdim edildi. Yücel Arzen'in, Türk Edebiyatı'nın unutulmaz şiirlerinden bestelediği eserleri seslendirmesinin ardından program, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

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