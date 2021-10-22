KAHRAMANMARAŞ (Habermetre) - Kahramanmaraş 7 Kibele Belgesel GösterimiValimiz Ömer Faruk Coşkun, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı tarafından hazırlanan başarı hikayelerinin anlatıldığı Kahramanmaraş 7 Kibele Belgesel Gösterimi programına katıldı. Tanıtım videolarının gösterimi ile başlayan programda, başarılı mikrogirişimci kadınlar adına Sibel Çınar ve Türkiye İsrafı Önleme Vakıfı Başkanı Halil Fatih Akgül açılış konuşması yaptılar. Kahramanmaraş Mikrofinans Şubesi'nden mikrokredi alan mikrogirişimci kadınlara çekleri, Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Başkanı Halil Fatih Akgül ve TİSVA Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Aziz Akgül tarafından verildi. Program, 7 Kibele Belgesel Gösterimi ve Mikrogirişimci Başarı Andının okunması ile sona erdi.

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