Kahramankazan'daki okullarda yangın tatbikatı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramankazan'daki okullarda yangın tatbikatı

AA / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel
Kahramankazan'daki okullarda yangın tatbikatı

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Kahramankazan'daki okullarda yangın tatbikatı düzenlendi.

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Kahramankazan'daki okullarda yangın tatbikatı düzenlendi.

Kahramankazan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Milli Egemenlik İlkokulunda öğrencilere yangın tüpünün kullanılması, yangın çeşitleri, korunma yolları, alınacak tedbirler ve yangın söndürme teknikleri hakkında bilgiler verildi.

Teorik eğitimin ardından katı, sıvı ve gaz yangınlarına nasıl müdahale edilmesi gerektiği öğrenci ve öğretmenlere uygulamalı olarak gösterildi.

İtfaiye Amiri Nurettin Ayaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada okullardan gelen talepler doğrultusunda yangınla mücadele konusunda öğrenci ve öğretmenlere eğitim verdiklerini belirterek, "Ankara'da kışın günde 20-45 yazın 80-115 arasında yangın ve benzeri olaya müdahale ediyoruz. Bu sayıyı daha aşağılara çekmek için bu eğitimlerimiz çok önemli. Bütün taleplere olumlu cevap veriyoruz." dedi.

AA / Nuğman Göktaş - Son Dakika Haberleri
Emine Erdoğan'ın Çubuk'a gideceğini öğrenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, salatalık turşusu istedi

Emine Erdoğan'ın Çubuk'a gideceğini öğrenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, salatalık turşusu istedi

 Tayvan'da 13 katlı binada çıkan yangında 46 kişi öldü

Tayvan'da 13 katlı binada çıkan yangında 46 kişi öldü

 Son dakika: Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Son dakika: Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Işıl Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Burak Elmas Fatih Terim Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Güzel Sözler Namaz Vakitleri Hava Durumu Şans Oyunları Mustafa Şentop Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kahramankazan'daki okullarda yangın tatbikatı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 14:51:14. #1.12#