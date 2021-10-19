Kahramankazan'da Muhtarlar Günü için yemek

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (İHA) - Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçedeki muhtarlar için yemek verdi.

Kahramankazan Milli Egemenlik Parkı'nda Belediye Başkanı Serhat Oğuz tarafından, Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçedeki muhtarlara yemek verildi. İlçe protokolü ve muhtarların yanı sıra çok sayıda vatandaşın katıldığı yemek dağıtımı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla devam eden yemek programında konuşan Belediye Başkanı Oğuz, mahallelerde yaptıkları çalışmalar ve yapılacak projeler hakkında bilgi verdi. Muhtarların sorun ve önerilerini dinleyen Oğuz, Kahramankazan Belediyesi olarak vatandaşa birlikte hizmet ettikleri muhtarların her zaman yanında olduklarını söyledi.

Yerel yönetimlerin temel taşı ve ilk basamağı olan muhtarların her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek, millete hizmet yolunda tüm muhtarlara başarılar diledi. Göreve geldiği günden bu yana muhtarlarla millete hizmet yolunda güzel işlere imza attıklarını ifade eden Oğuz, bundan sonra da vatandaşların memnuniyeti için muhtarlarla birlikte aynı şekilde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. Oğuz, FETÖ darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'nden kalkarak sivil halkı, TBMM'yi ve devlet kurumlarını bombalayan savaş uçaklarını engellemeye çalışırken şehit olan Kahramankazan Ahi Köyü Muhtarı Ali Anar ve ebediyete irtihal eden muhtarlara rahmet dileyerek, tüm muhtarların günlerini kutladı. Muhtarlar da kendilerini bu özel günlerinde yalnız bırakmayan Başkan Oğuz'a teşekkür etti. - ANKARA