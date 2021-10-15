Kahramankazan'da belediyeden okullara 2,5 milyon liralık destek - Haberler
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Kahramankazan'da belediyeden okullara 2,5 milyon liralık destek

AA / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel
Kahramankazan'da belediyeden okullara 2,5 milyon liralık destek

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçedeki okullara 2,5 milyon liralık destekte bulunduklarını belirtti.

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçedeki okullara 2,5 milyon liralık destekte bulunduklarını belirtti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Oğuz, Kahramankazan'daki okulların müdürleriyle bir araya geldi.

İlçedeki okulların durumu ve yüz yüze eğitimle ilgili konuların masaya yatırıldığı toplantıyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen Oğuz, okullara 2021 yılında yaklaşık 2 milyon 500 bin lira tutarında bir destek verdiklerini aktardı.

Oğuz, öğrenci, öğretmen ve velilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade ederek. "İlçedeki okulları düzenli olarak dezenfekte ediyoruz. Okullara 20 tonluk temizlik ve dezenfekte malzemesi desteği sağladık. Okullara eksiklik bulunan veya ihtiyaç duyulan tüm alanlarda talepleri karşılıyoruz. Okullarımızın, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin her zaman emrindeyiz." dedi.

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım ve okul müdürleri katıldı.

AA / Nuğman Göktaş - Son Dakika Haberleri
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