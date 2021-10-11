Kahraman Şehidimizi Ebediyete Uğurladık

ELAZIĞ (Habermetre) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla Kahraman Şehidimiz Cihat Şahin ebediyete uğurlandı.

Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesinde zırhlı araca terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen füzeli saldırı sonucunda Özel Harekat Polisi Cihat Şahin şehit oldu. 2 çocuk babası olan 34 yaşındaki şehit Cihat Şahin'in naaşı bugün memleketi Elazığ'a getirildi.

Özel Harekat Polisi Şehit Cihat Şahin için Elazığ'da Mevlana Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, Elazığ Valisi Ömer Toraman, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Özel Harekat Başkanı Selami Türker, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, 8. Kolordu Komutanı Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin, Şehidin yakınları, ailesi ve vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Selami Aydın tarafından yapılan duanın ardından kılınan namaz sonrası şehit polis Cihat Şahin, Harput Polis Şehitliği'nde toprağa verildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şehidin ailesine Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerim verdi.

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