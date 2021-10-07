Kahraman Mehmetçiğimiz Tayfun ÖZKÖSE'ye Allah'tan rahmet, Ailesine ve Yakınlarına Sabır Diliyoruz. - Haberler
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Kahraman Mehmetçiğimiz Tayfun ÖZKÖSE'ye Allah'tan rahmet, Ailesine ve Yakınlarına Sabır Diliyoruz.

Habermetre - Haberler | Toplum
Kahraman Mehmetçiğimiz Tayfun ÖZKÖSE'ye Allah'tan rahmet, Ailesine ve Yakınlarına Sabır Diliyoruz.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde, teröristlerin saldırısı sonucu Şehit düşen Kahraman Mehmetçiğimiz Tayfun ÖZKÖSE'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz.

FIRAT, MALATYA (Habermetre) - Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde, teröristlerin saldırısı sonucu Şehit düşen Kahraman Mehmetçiğimiz Tayfun ÖZKÖSE'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Aziz Milletimizin başı sağolsun.

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Haber: Kahraman Mehmetçiğimiz Tayfun ÖZKÖSE'ye Allah'tan rahmet, Ailesine ve Yakınlarına Sabır Diliyoruz. - Haberler
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