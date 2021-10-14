Kahiyye tatlısı nasıl yapılır? 14 Ekim MasterChef Mardin tatlıları! Mardin kahiyye tatlısı tarifi, malzemeleri
14 Ekim Masterchef yemeklerinde GAP bölgesine ait tatlar yapıldı. Bunlardan biri de Kahiyye tatlısı oldu. Kahiyye tatlısı tarifi, malzemeleri nedir? Kahiyye tatlısı nasıl yapılır? soruları gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı. İşte, 14 Ekim MasterChef Mardin tatlıları!
MARDİN (Haberler.com) - Kahiyye tatlısı nasıl yapılır? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kahiyye tatlısı tarifi, Mardin yöresine ait nefis bir tatlıdır. Masterchef'te bu akşam menüde yer alan Kahiyye tatlısı, Mardin iline özgü peynirli bir hamur tatlısıdır. Kahiyye tatlısı nasıl yapılır? İşte, Mardin kahiyye tatlısı tarifi, malzemeleri, püf noktası
KAHİYYE TATLISI MALZEMELERİ
- İki su bardağı şeker
- Üç adet yumurta
- Bir kilogram baklavalık un
- Bir kilogram tuzsuz taze koyun peyniri
- Bir su bardağı su
- İki yemek kaşığı tereyağı
- Bir çay kaşığı tuz
KAHİYYE TATLISI NASIL YAPILIR?
Öncelikle hanımlar dört su bardağı un, yumurta, su, tereyağı ve tuz ile yumuşak bir hamur yoğuruyoruz.
Hamurdan mandalina büyüklüğünde eşit bezeler koparıyoruz.
Bezeleri de un serpilmiş bir zemin üzerinde hafifçe yoğuruyoruz.
Üstüne temiz bir bezle örterek, yarım saat boyunca dinlendiriyoruz.
Beklettikten sonra bezelerin üzerine biraz nişasta serpip, biraz da unu serperek incecik açıyoruz.
Temiz bir çarşafı, açtığımız bezelerin üzerine seriyoruz ve nemini alması için bekliyoruz
Peyniri rendeliyoruz şekerle karıştırıyoruz.
Yufkanın bir tanesi mutfak tezgahının üzerine düzgünce yayıyoruz.
Üzerine harcı serpiştiriyoruz.
Son aşamada yufkaları yan taraflarından orta tarafa doğru bohça şeklinde kapatıyoruz.
Sıcak sacın üzerinde yufkalarımızı pişiriyoruz.
Servis edeceğim zaman üzerine sıcak pekmez gezdirerek resmimiz de olduğu gibi süslüyoruz.
Muhteşem lezzeti ile geleneksel Kahiyye tatlı tarifmiz servise hazır afiyet olsun.