Kahire Yunus Emre Enstitüsünde bu dönem 2 bin 500 öğrenci eğitim görecek - Haberler
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Kahire Yunus Emre Enstitüsünde bu dönem 2 bin 500 öğrenci eğitim görecek

AA / Ferdi Bayat - Haberler | Güncel
Kahire Yunus Emre Enstitüsünde bu dönem 2 bin 500 öğrenci eğitim görecek

Mısır'ın başkenti Kahire'de faaliyetlerini sürdüren Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) bu yıl 2 bin 500 Mısırlı öğrencinin Türkçe öğrenmesi hedefleniyor.

Mısır'ın başkenti Kahire'de faaliyetlerini sürdüren Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) bu yıl 2 bin 500 Mısırlı öğrencinin Türkçe öğrenmesi hedefleniyor.

Kahire YEE Müdürü Emin Boyraz, AA muhabirine Mısır'daki çalışmaları ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Boyraz, Türkçeye olan ilgiye dair "Mısır'da özellikle Türkçeye ilgi büyük. Her dönem binlerce kişi Türkçe öğrenmek için merkezimize başvuruyor. Mısır genelinde eğitimde normalleşmeye başlanmasıyla birlikte, biz de gerekli tedbirleri alarak yüz yüze eğitime tekrar başladık." dedi.

Merkezde yüz yüze eğitimin yanı sıra çevrim içi Türkçe kurslarının da devam ettiğini aktaran Boyraz, bu sayede Mısır'ın dört bir yanından kursiyerlerin Türkçe öğrendiğini dile getirdi.

Boyraz, Kahire YEE'nin, kültür-sanat aktiviteleri ve Türkçe eğitimi ile on binlerce Mısırlıya ulaştığını ifade ederek, "Enstitünün Türkiye ve Mısır arasında önemli bir bağ, bir köprü vazifesi gördüğüne inanıyoruz." diye konuştu.

"Merkeze geri döndüğüm için çok mutluyum"

Kahire YEE kursiyerlerinden Emira Malik de "Merkeze geri döndüğüm için çok mutluyum. Hocalarıma ve arkadaşlarıma kavuştuğum için mutluyum." dedi.

Enstitüde Türkçe eğitimine devam eden Muhammed Fethi ise Kahire YEE'de arkadaş ve öğretmenleriyle bir arada olmanın çok güzel bir duygu olduğunu dile getirdi.

Çocuklar ile karikatür atölyesi

2010'da faaliyetlerine başlayan ve bünyesinde şimdiye kadar yaklaşık 14 bin yabancının Türkçe öğrendiği Kahire YEE'de dil kurslarının dışında konuşma kulüpleri, yazarlık atölyeleri gibi aktiviteler de bulunuyor.

Öğrencilerin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefleyen Enstitü, kursiyerlerinin düşünce ve ifade özgürlüğü kazanmalarını hedefleyen karikatür atölyesine de başladı.

Karikatürist Raşa Mehdi tarafından verilen derslerde 10-15 yaş aralığında eğitim alan çocukların, karikatürle ilgili teknik bilgileri öğrendikten sonra hayal dünyalarından yola çıkarak kendi çizimlerini yapmaları hedefleniyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Mart 2020'den bu yana eğitim faaliyetlerinin çevrim içi olarak sürdürüldüğü Enstitüde, güz döneminden itibaren çevrim içi ve yüz yüze olmak üzere yaklaşık 2 bin 500 kursiyerin Türkçe öğrenmesi öngörülüyor.

Mısır'da 2010 yılında faaliyetlerine başlayan Yunus Emre Enstitüsü Türkçe öğretiminin yanı sıra kültür sanat faaliyetleri ve çeşitli etkinliklerle Türkiye ve Mısır arasında bağ kurmaya devam ediyor.

Kahire Yunus Emre Enstitüsünde bu dönem 2 bin 500 öğrenci eğitim görecek

Kahire Yunus Emre Enstitüsünde bu dönem 2 bin 500 öğrenci eğitim görecek

Kahire Yunus Emre Enstitüsünde bu dönem 2 bin 500 öğrenci eğitim görecek

Kahire Yunus Emre Enstitüsünde bu dönem 2 bin 500 öğrenci eğitim görecek

AA / Ferdi Bayat - Son Dakika Haberleri
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