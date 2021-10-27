Kahire-Moskova seferini yapan Mısır uçağı tehdit mektubu nedeniyle geri döndü - Haberler
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Kahire-Moskova seferini yapan Mısır uçağı tehdit mektubu nedeniyle geri döndü

AA / Ferdi Bayat - Haberler | Güncel
Kahire-Moskova seferini yapan Mısır uçağı tehdit mektubu nedeniyle geri döndü

Mısır'ın Uluslararası Kahire Havalimanı'ndan kalkan yolcu uçağı yaklaşık yarım saat sonra Kahire'ye döndü.

Mısır'ın Uluslararası Kahire Havalimanı'ndan kalkan yolcu uçağı yaklaşık yarım saat sonra Kahire'ye döndü.

Mısır Hava Yolu şirketi "Egypt Air" tarafından yapılan açıklamada, Moskova'ya gitmekte olan MS729 sayılı A220-300 tipi uçağın, yolcu koltuklarından birinde bulunan tehdit mektubu nedeniyle Kahire Havalimanı'na dönüş yaptığı belirtildi.

Açıklamada, uçağın kalkışından 22 dakika sonra tekrar piste teker koyduğu, yolcuların indirilerek inceleme işlemlerinin başlatıldığı kaydedildi.

AA / Ferdi Bayat - Son Dakika Haberleri
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