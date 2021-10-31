Kahire'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliği düzenlendi

Mısır'da Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonda Cumhuriyetin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü kutlandı.

Başkent Kahire'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen resepsiyonda davetliler, Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Kemalettin Eruygur tarafından karşılandı.

Maslahatgüzar Eruygur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle dış temsilciliklere gönderilen mesajı okudu.

-Türk ve Mısır ilişkilerinin 1200 yıla dayanan bir geçmişi var

Eruygur, resepsiyon kapsamında yaptığı konuşmada, Mısır-Türkiye ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Türk ve Mısır ilişkilerinin 1200 yıla dayanan bir geçmişi olduğunu kaydeden Eruygur, iki millet arasında tarihi, sosyal ve ekonomik bağların gelişmeye devam ettiğini belirtti.

Mısır-Türkiye ilişkileri açısından 2021'in önemli gelişmelere sahne olduğunu kaydeden Eruygur, 8 yıllık bir aranın ardından mayıs ve eylül aylarında dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde iki siyasi istişare toplantısının gerçekleştiğini hatırlattı.

Türkiye ve Mısır arasında yapılan istikşafi görüşmelerde ilişkilerin çeşitli yönlerle ele alındığını ifade eden Eruygur, bu görüşmelerin bölgesel meseleler hakkında da bilgi alışverişi ve tartışma fırsatı sunduğunu kaydetti.

Eruygur, Türkiye ve Mısır ilişkilerinin iki ülke halklarının yakın ve güçlü tarihi bağlarına uyarak, tarafların yararına olacak şekilde normale döneceğini temenni ettiğini söyledi.

-İskenderiye Başkonsolosluğunda da resepsiyon verildi

Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle 29 Ekim'de Türkiye'nin İskenderiye Başkonsolosluğu'nda da resepsiyon düzenlendi.

Kahire Yunus Emre Enstitüsü de (YEE) etkinlik kapsamında tanıtım yaptı. Kahire YEE öğrencilerinden birisi ise Yunus Emre'nin şiirini seslendirdi.

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