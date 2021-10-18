Kahin Tepe kazı ekibinin maskotu: 'Sarman' - Haberler
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Kahin Tepe kazı ekibinin maskotu: "Sarman"

AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel
Kahin Tepe kazı ekibinin maskotu:

Kastamonu'nun Araç ilçesinde sürdürülen Kahin Tepe'deki kazı alanında arkeologlar, kendilerini yalnız bırakmayan "sarman" kedi, ekibin maskotu oldu.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Araç ilçesinde sürdürülen Kahin Tepe'deki kazı alanında arkeologlar, kendilerini yalnız bırakmayan "sarman" kedi, ekibin maskotu oldu.

İlçenin Kahin Tepe mevkisinde 4 yıl önce başlayan kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kastamonu Müze Müdürlüğü başkanlığında devam ediyor.

Karadeniz'de şu ana kadar bulunan en eski yerleşim yeri olduğu değerlendirilen alanda bu yılki kazı çalışmalarına farklı üniversitelerden 20 arkeolog ile akademisyenler katılıyor.

Kazı ekibini her gün ziyaret eden ve halk arasında "sarman" olarak anılan tekir cinsi kedi, ekip üyelerine yoldaşlık ediyor, oyunlar oynayıp çalışma sürecini keyiflendiriyor.

Kazıya katılan arkeologlardan Rukiye Özkahveci, AA muhabirine, bölgede 2 aydır kazı çalışması yaptıklarını söyledi.

Kedinin kendilerini hiç yalnız bırakmadığını anlatan Özkahveci, "Bizle beraber her gün kazı yaptığımız tepeye çıkıyor. Bizle beraber iniyor. Temizlediğimiz alanların, taşların üzerinde geziyor. Bizimle beraber çalışıyor diyebilirim." diye konuştu.

Sarman ile vaktin keyifli geçtiğini belirten Özkahveci, "Molalarda bizim eğlencemiz oluyor. Beraber yemek yiyoruz, oynuyoruz, enerjimizi yükseltiyor. Bütün arkadaşlar Sarman'ı çok seviyor." dedi.

Kedinin çevre köylerden birine ait olduğunu düşündüklerini belirten Özkahveci, "İki senedir kazı çalışmalarına katılan ekibe eşlik ediyor. Bizi hiç kaçırmaz, her gün buraya geliyor. Bizim, buranın maskotu oldu." ifadelerini kullandı.

Kahin Tepe kazı ekibinin maskotu: Sarman

Kahin Tepe kazı ekibinin maskotu: Sarman

Kahin Tepe kazı ekibinin maskotu: Sarman

Kahin Tepe kazı ekibinin maskotu: Sarman

AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri
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